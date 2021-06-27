مجموعة شورى تدخل في شراكة مع بيانكي لتطوير 104 أفدنة بالساحل الشمالي

بكر بهجت _ وقعت مجموعة شورى القابضة من خلال ذراعها العقاري، اتفاقية تطوير مشترك لاستكمال المرحلة الثانية لمشروع بيانكي السكني السياحي، وتصل المساحة التي سيتم تطويرها إلى 104 أفدنة.

ووفق بيان المجموعة، اليوم الأحد، وقع الاتفاقية كل من أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة X Developer، وناجي عريان رئيس مجلس إدارة شركة بيانكي للاستثمار السياحي والعقاري، وممثل لشركة بيانكي للاستثمار، وشريف جرجس عضو مجلس إدارة شركة بيانكي للاستثمار السياحي والعقاري.

وقال أشرف الشيتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى القابضة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة الشركة للتعاون مع شركاء لهم سابقة أعمال متميزة، ولتحقيق التكامل بين الخبرات المميزة والملاءة المالية القوية التي تمتلكها مجموعة شورى، وبين المزايا التنافسية التي تتوافر لدى شركة بيانكي للاستثمار السياحي والعقاري.

وأضاف أن الشركة لديها خطة لتنويع محفظتها الاستثمارية من حيث المناطق التي تستثمر بها ونوعية المشروعات أيضا.

وتتضمن الاتفاقية استكمال تطوير مشروع “بيانكي السياحي” بنظام الشراكة مع شركة بيانكي، حيث تتولى “مطور إكس” جميع أعمال استكمال المشروع بما في ذلك تخطيط وتصميم وتطوير وإنشاء وتسويق المشروع.

وأوضح أن شركة بيانكي أنهت تطوير المرحلة الأولى من المشروع وسلمتها للعملاء بإجمالى نحو 200 وحدة، وستتولى مجموعة شورى استكمال مراحل المشروع بإجمالي مساحة 104 أفدنة بالساحل الشمالي وبالتحديد في منطقة سيدي عبدالرحمن.

ويضم المشروع شاليهات وفيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وجزءا فندقيا وبحيرات ومنطقة ترفيهية ومنطقة تجارية لتوفير خدمات متكاملة لعملاء المشروع.

وتعاقدت مجموعة شورى مع شركة BDP الإنجليزية لإعداد تصميمات المشروع بالمشاركة مع مكتب SA ARCHITECT، واختيار الدكتور عصام أباظة مكتب ” المستشارون المتحدون ” كاستشاري عام للمشروع، وتخطط الشركة لطرح المشروع للعملاء في الصيف الجاري، على أن يكون الإعلان عن الطرح الرسمي قريبا.