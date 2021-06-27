جي إف إتش البحرينية تستحوذ على منشأة لوجستية أمريكية بقيمة 100 مليون دولار

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دوت الخليج – أعلنت مجموعة “جي إف إتش” المالية، المدرجة في بورصتي البحرين والكويت وسوق دبي المالي، استحواذها على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولارما يعادل 367 مليون درهم.
وأضافت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن هذه المعاملة تأتي في إطار توجهها نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية؛ وفقاً لبيان صحفي.
وأكد نائل مصطفى، رئيس الاستثمار المشارك العقار في “جي إف إتش” المالية، تطلع الشركة إلى الإعلان عن عدة معاملات أخرى في القطاع خلال هذا العام، عبر أمريكا الشمالية وأوروبا.
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