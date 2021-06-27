بايونيرز القابضة ترصد 6 أسباب وراء التقسيم.. والرقابة المالية توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الإفصاح يشمل دعوة العمومية للسير في إجراءات إعادة الهيكلة بالتقسيم الأفقي وتأسيس شركتين منقسمتين جديدتين بذات المساهمين لشركة بايونيرز القابضة وفقا للمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 124 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 2014.

وقالت أن الموافقة على تقرير الإفصاح بغرض التقسيم جاء وفقا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية.

ورصدت بايونيرز القابضة وفقا لإفصاحها المرفق ببيان الهيئة 6 أسباب للتقسيم وهم :-

– سيولة السهم نتيجة جذب بعض المستثمرين الذين قد يبدوا اهتماما أكبر في كل قطاع على حدة سواء كان القطاع العقاري والمقاولات أو القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات المالية.

– إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

– زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل قطاع للوصول إلى أعلى مستويات الأداء مع توضيح الأداء المالي لكل قطاع.

– تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين من خلال توزيع أصول والتزامات الشركةب حسب مجال أنشطة الشركة التابعة لكل شركة.

– توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل شركة قاسمة ومنقسمة من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.

– وضوح وكفاءة هيكل الملكية بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء كل قطاع على حده.