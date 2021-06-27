المالية السعودية توافق لإعمار المدينة على جدولة قرض بقيمة 5 مليارات ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة إعمار المدينة، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن حصولها على موافقة وزارة المالية على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 363.96 مليون ريال سعودي وإضافتها لقيمة القرض البالغ 5 مليارات ريال سعودي ليصبح إجمالي قيمة القرض 5,363,964,500 ريال.

وأشارت الشركة في بيان للسوق اليوم الأحد، أن وزارة المالية وافقة أيضا على إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية أعلاه بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024م، ولمدة ستة سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760,660,750 ريال لكل دفعة باستثناء أخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأن الموافقة مشروطة بتعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الشركة والوزارة بتاريخ 20/6/1432 هجرية والمعدلة بتاريخ 17/8/1436 هجرية.

وبموجب الموافقة التي حصلت عليها إعمار المدينة يمكن لوزارة المالية النظر إلى فك رهن جزء من أصول الشركة المرهونة لصالحها تحت شروط معينة منها مراجعة الوزارة لخطط الشركة المستقبلية.

وعلى جانب آخر، نوهت إعمار المدينة، بأنه فيما يخص الإعلان الإلحاقي بآخر التطورات المتعلقة بالدخول في اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، يخضع استكمالها لعدد من الشروط. بما في ذلك استبدال جزء من قرض وزارة المالية لصندوق الاستثمارات العامة، وأضافت الشركة أنه عند إتمام الاستبدال المشار إليه، سيكون المبلغ المستحق المعاد جدولته والمطلوب دفعه 2,530,631,160 ريال سعودي مع أول تاريخ استحقاق في يونيو 2024 ولمدة ست سنوات تنتهي في يونيو 2030.

وارتفع سهم إعمار المدينة بنسبة 0.62% مسجلا 12.96 ريال حتى الساعة 12.20 بتوقيت المملكة، من 12.88 ريال بختام الجلسة الماضية.