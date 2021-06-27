ملف.. اتفاقيات إدارة المشروعات ترفع المنافسة بالسوق العقارية

بكر بهجت _ وسط المنافسة الكبيرة التي تمر بها السوق العقارية على مدار السنوات الماضية وإطلاق الشركات للعديد من المشروعات، بات ملف الإدارة هو المحور الرئيسي الذي تعتمد عليه الشركات لتقديم قيمة مضافة بمشروعاتها، إلى جانب جودة التصميمات والالتزام بمواعيد التسليم.

وعكفت الشركات العقارية على التعاقد مع شركات محلية وعالمية على إدارة المشروع بالكامل أو أنشطة ومراحل بداخله، وتعد أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا هي أبرز الأنشطة التي شهدت السوق توقيع اتفاقيات بشأنها، وذلك من خلال الشركات الأربع المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات مصر، إلى جانب شركات إدارة المشروعات الفندقية، وأخرى للمشروعات الإدارية والتجارية، وهو ما ساهم في رفع تنافسية تلك الشركات وساعدها على تحقيق أهدافها البيعية.

وفي هذا الملف ترصد جريدة «دوت الخليج» خطط الشركات العقارية فيما يتعلق بملف الإدارة وتوقيع اتفاقيات وشراكات مع كيانات أخرى، وهو ما سارت عليه عدة شركات سواء التي تعمل على مشروعات عقارية أو شركات التطوير والتنمية العملاقة على غرار شركتي العاصمة الإدارية والمستقبل، وذلك لتوفير جميع وسائل الجذب للمطورين للحصول على أراضٍ بها وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات المرحلة.

وتمثلت أبرز الاتفاقيات التي وقعتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في العقد الخاص بمركز إدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي فازت به شركة اتصالات مصر من خلال مناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل المشروع، من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.

وأيضًا تعمل شركة المستقبل حاليًا على الطرح الدولي الخاص بخدمات إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع «مستقبل سيتي»، والتي تختص بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة بجانب إضافة جميع الأنشطة ومنها خطة تأمين، وإدارة المخلفات الصلبة، والنقل والمرافق، وشبكات الصرف والري والمياه، والطرق، بخلاف المباني والمحور الخدمي التجاري الترفيهي بقلب المدينة، والذي يتضمن أنشطة مختلفة كالجامعات والمدارس الدولية والمحال التجارية والمطاعم.

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