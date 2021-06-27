التباين يسيطر على مؤشرات بورصة الكويت.. والسوق الأول يرتفع 0.17%

فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت، جلسة اليوم الأحد، على تباين، ليصعد المؤشر العام إجمالا بنحو 0.08% إلى مستوى 6465.04 نقطة بالختام.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% إلى مستوى 7028.62 نقطة، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.19% و0.1% على الترتيب.

وتقلصت السيولة إلى 52.86 مليون دينار، من 60.04 مليون دينار الجلسة السابقة، فيما زاد حجم التداولات إلى 359.92 مليون سهما من 350.49 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي.

وتباينت المؤشرات القطاعية في البورصة، لترتفع 4 قطاعات بقيادة المواد الأساسية الذي صعد 0.66% تلاه الاتصالات بنسبة 0.56% ثم العقار بنسبة 0.36%، فيما تراجعت 6 قطاعات تصدرهم التأمين هابطا بنسبة 1.02% ثم الخدمات المالية بنسبة 0.76% والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، واستقر قطاعا التكنولوجيا ومنافع.

وتصدر سهم “الوطنية الاستهلاكية القابضة” قائمة الرابحين الـ47 خلال الجلسة بصعوده بنسبة 8.85%، فيما جاء سهم “عربي القابضة” على رأس الخاسرين الـ71 متراجعا 36.48%.

وكان سهم “جي إف إتش” الذي تراجع 4.02% الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 38.37 مليون سهما عبر 955 صفقة بسيولة قدرها 2.55 مليون دينار، فيما تصدر سهم “مزايا” الذي ارتفع 7.34% قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 3.85 مليون دينار على 33.64 مليون سهما عبر 682 صفقة.