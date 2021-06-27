إدراج ألفا ظبي يضيف 177 مليار درهم مكاسب لسوق العاصمة الإماراتية في أول جلسة

فهد حسين – أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تداولات اليوم الأحد، على ارتفاع 1.99% صاعدا إلى مستوى 6706.65 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لأسهمه القيادية وارتفاع قيمته السوقية بإدراج شركة “ألفا ظبي” التي افتتحت التداولات على سعر 20 درهم للسهم بما يصل بقيمتها إلى 200 مليار درهم.

وشهدت جلسة اليوم زيادة في السيولة وحجم التداولات إلى 1.616 مليار درهم على 226.06 مليون سهما، مقابل تداول 189.25 مليون سهما، بسيولة بلغت 1.285 مليار درهم الجلسة السابقة.

وزادت القيمة السوقية لأسهم سوق العاصمة بنحو 176.906 مليار درهم مسجلا 1112.307 مليار درهم بختام تداولات اليوم الأحد، من 935.401 مليارا الجلسة السابقة.

وقاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية الأداء الإيجابي للسوق مرتفعا 13.98% بدعم إدراج شركة ألفا ظبي وصعود سهم العالمية القابضة 15%، تلاه الخدمات والعقار بنسبة 1.67 و0.99% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، سيطر التراجع على 6 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية الذي هبط 3.15% بضغط من الأداء السلبي لسهم أغذية، تلاه قطاعا الطاقة والصناعة.

وتصدر سهم “الشركة العالمية القابضة IHC” قائمة الرابحين بصعوده 15% مستحوذا على أعلى سيولة في السوق بقيمة 512.91 مليون درهم، فيما جاء سهم فودكو الوطنية للمواد الغذائية على رأس الخاسرين هابطا 9.47%.

وكان أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من نصيب سهم “الدار العقارية” الذي ارتفع 1.05% بعد تداول 77.39 مليون سهما من أسهمه.