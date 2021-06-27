أعمال كوني للمصاعد تتجاوز المليار جنيه خلال عامين.. وتوريد نحو 1000 وحدة لمشروعات العاصمة الإدارية

فهد حسين – تجاوز حجم أعمال شركة كوني مصر المتخصصة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، والتابعة لمجموعة كوني الفنلندية، المليار جنيه خلال العامين الماضيين من خلال توريد وتركيب وصيانة الوحدات من مصاعد وسلالم متحركة.

وكشف المهندس تامر رسلان، المدير التنفيذي لشركة كوني مصر المتخصصة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، أن الشركة لديها حاليا نحو 500 عميل في السوق المصري، وتورد وحداتها من المصاعد والسلالم المتحركة لنحو 700 مشروع، كما تتواجد في معظم المناطق العمرانية الجديدة في مصر.

وأضاف أن كوني مصر المتخصصة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة وردت ما بين 800 و1000 وحدة من مصاعد وسلالم متحركة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة سواء تلك المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص.

وأشار رسلان، إلى تعاقد كوني مصر للمصاعد والسلالم المتحركة، على توريد وتركيب 77 مصعد بالمركز المالي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رسلان، في مؤتمر افتراضي للشركة اليوم الأحد، لإعلان إطلاق مصعد ذكي جديد باسم “DX Class”، أن المصاعد المتعاقد عليها سيتم تركيبها في عدد 2 مبنى مكتبي و3 أبراج سكنية.

ولفت إلى تعاقد الشركة مع وزارة النقل على تنفيذ المصاعد والسلالم المتحركة بعدد من مراحل مشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى مجموعة من التعاقدات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات بالعين السخنة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ـ الحي الحكومي.

بدورها، قالت غادة عثمان المدير الإقليمي للتسويق والاستراتيجيات بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن المبيعات الصافية لمجموعة كوني العالمية بلغت 9.9 مليار يورو خلال عام 2020، مقابل نحو 10 مليارات يورو العام السابق.

وأضافت عثمان أن الشركة تخدم 550 ألف عميل من خلال تواجدها مباشرة في 60 دولة فضلا عن الوكلاء في الدول الأخرى.

ونوهت عثمان، بأن خدمة “247connecting service” لحلول الصيانة الاستباقية خفضت الأعطال في وحدات الشركة بنسبة 28% خلال أول عامين فقط من إطلاقها.

وذكرت أن كوني مصر، تتواجد بفرعين في القاهرة والإسكندرية حاليا تخدم من خلالهم كافة المشروعات المتعاقد عليها في محافظات الجمهورية.

وأوضحت عثمان أن “كوني” تعمل في السوق المصري منذ 40 عاماً من خلال وكلاء لها، منوهاً إلى أنها افتتحت أول فروعها بمصر عام 2015.

ونوهت بتواجد كوني بفروع في 10 بلدان بالمنطقة بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، فضلاً عن التواجد من خلال موزعين في 70 دولة في المنطقة.

وأضافت أن الشركة تغطي مستلزمات المشروعات التي تنفذها بالمنطقة من خلال مصانع “كوني” العالمية في أوروبا، وبالأخص إيطاليا والهند والصين وفنلندا.