سوق الأسهم السعودية تواصل سلسلة الارتفاعات اليومية.. وتاسي يصعد 0.43%

فهد حسين – أغلقت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع المؤشر الرئيسي “تاسي” للجلسة الخامسة على التوالي رابحا 47.03 نقطة صعد بهم 0.43% إلى مستوى 10966.71 نقطة، وسط أداء إيجابي للأسهم القيادية.

وتكبد “تاسي” خسائر سوقية بقيمة 4 مليارات ريال بتراجع رأس المال السوقي لشركاته المدرجة إلى 9.710 تريليون ريال بختام تداولات اليوم، من 9.714 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 13.26 مليار ريال من 13.98 مليارا الجلسة السابقة، فيما ارتفع حجم التداولات إلى 429.81 مليون سهما من 390.34 مليون سهم خلال جلسة الخميس الماضي.

وغلب الأداء الإيجابي على قطاعات السوق بارتفاع 15 قطاعا بقيادة السلع طويلة الأجل الذي صعد 2.1%، كما ارتفعت قطاعات البنوك والاستثمار والتمويل والطاقة بنسب 0.25 و0.74 و0.11% على الترتيب، وسط تراجع 5 قطاعات بقيادة الإعلام والترفيه الذي هبط 0.56%.

وجاء سهم “مبكو” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 127 سهما بصعوده 9.88% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “الخليجية العامة” قائمة الخاسرين وعددهم 58 سهما بهبوطه 2.91%.

وكان سهم “زين السعودية” الأنشط خلال جلسة اليوم، بتداول 31.82 مليون سهما من أسهمه ليرتفع سعر السهم إلى 14.84 ريال، فيما اقتنص سهم “أسمنت الشمالية” أعلى قيمة من السيولة المتداولة بنحو 496.31 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 43.71 نقطة، ليهبط 0.19% إلى مستوى 23043.52 نقطة، بعد تداولات بلغت 21.92 مليون ريال.