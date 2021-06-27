3.28 مليار جنيه إجمالي تعاقدات البنك الزراعي مع جهاز تنمية المشروعات حتي الأن

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إسلام فضل _ قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتي الان بلغت نحو 3.28 مليار جنيه.
أضاف فاروق في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه العقود تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتي تزيد عن 1200 فرع استشعارا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ووقع البنك 3 عقود مع جهاز تنمية المشروعات بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية.
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