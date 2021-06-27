ماري لويس: 12% زيادة مستهدفة في صادرات الملابس العام الجاري

بكر بهجت _ قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس كان من أوائل المنضمين لمبادرة جسور وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمصدري الملابس، مشيرة إلى أن هناك عدة خطوات بدأ المجلس في اتخاذها لضم مصنعين جدد إلى القطاع التصديري، وذلك لزيادة معدلات القطاع وفتح أسواق جديدة.

500 % زيادة في تكلفة شحن مستلزمات الإنتاج المستوردة

وأضافت في تصريحاتها لجريدة «دوت الخليج» أن المجلس يستهدف زيادة في صادرات الملابس بنهاية العام الجاري بنحو 12% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من وجود عقبات في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والتي ارتفعت تكلفة الشحن الخاصة بها بنحو 500% -نحو 5 أضعافها– ما سيؤثر بالتبعية على صادرات الربعين الثالث والرابع ما لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأشارت إلى أنها خاطبت رئيس مجلس الوزراء المصري للمطالبة بتدخل وزارة المالية لتقديم مساندة لعمليات شحن الخامات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمصدري القطاع، وذلك حتى يتسنى للمصنعين ضبط التكلفة الخاصة بالمنتجات ولمنع تأثر تنافسيتهم في الأسوق التي يعملون بها، وليتمكنوا أيضًا من غزو أسواق جديدة.

وتابعت أن المجلس يعتمد في الأساس على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وجميع دول العالم، حيث تدخل المنتجات إلى السوق الأوروبية من خلال اتفاقية «يورو 1»، فيما تدخل المنتجات إلى السوق الأمريكية من خلال اتفاقية «الكويز»، لافتة إلى أن هناك أيضًا اتفاقية أغادير والتجارة الحرة، وغيرها من الاتفاقيات التي تفتح الباب أمام الصادرات المصرية للانطلاق دون أي زيادات في التكلفة أو جمارك تعرقلها.

المجلس يدعم المصنعين بنحو 50% من تكلفة تنفيذ كتالوج خاص أو الانضمام للإلكتروني

وأشارت إلى أن المجلس لديه مبادرة لدعم المصانع لنحو 50% من تكلفة التسجيل على الكتالوج الإلكتروني من خلال تصوير المنتجات وعمل التوصيف الخاص بها، وذلك لمساعدتها على التصدير والتحول نحو المبيعات الرقمية، ما سيسهل مهمتها في المعارض الخارجية وأيضًا في المعارض الرقمية، مضيفة أن المجلس يضم 200 مصنع ويسعى بصورة مستمرة لاستقطاب شركات جديدة، من خلال عمل 3 دورات تدريبية شهريًّا.

وأوضحت أن هناك تركيزًا خلال الفترة الحالية على دول القارة السمراء، ومن المقرر أن يشارك المجلس في الجناح المصري بمعرض في جوبا بجنوب السودان للترويج لمنتجات القطاع ومحاولة دخول الأسواق المحيطة بها.

ومؤخرًا أصدر المجلس التصديري للملابس بيانًا للمطالبة بصرف قيمة 30٪ بنية تحتية لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقدًا، وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التي يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائي.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021 لتسجل 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 36%.

وكشف التقرير الذى يرصد حركة الصادرات أول 4 أشهر من 2021، ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35%، كما ارتفعت الصادرات لأوروبا بنسبة 5%. وسجلت صادرات الملابس للدول العربية ارتفاع بنسبة 297% من يناير إلى أبريل 2021 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات للدول الإفريقية ارتفاعًا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعًا بنسبة 13%.