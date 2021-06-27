الأونكتاد: مصر تقاوم كورونا وتحتفظ بصدارة متلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

فهد حسين _ كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن تلقي مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليارات دولار خلال عام 2020، متراجعة بنحو 35.1% عنها العام السابق، في الوقت الذي تقلصت فيه التدفقات الوافدة لشمال إفريقيا بنسبة 25% لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل 14 مليار دولار في عام 2019.

تلقت 5.9 مليارات دولار مستحوذة على 14.8% من التدفقات الواردة إلى إفريقيا

واستحوذت مصر على نحو 14.8% من إجمالي التدفقات التي تلقتها القارة الإفريقية البالغة 39.8 مليار دولار، والتي تقلصت بدورها بنحو 15.6% عنها العام السابق لتمثل نحو 4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي عالميًّا.

وأفاد الأونكتاد، بأن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، جاء نتيجة لما ألقاه انهيار الطلب على الصادرات الناجم عن الجائحة والانخفاض الكبير في أسعار السلع الأساسية في أوائل عام 2020، على آفاق استثماراتها، الأمر الذي طال أيضا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وجاءت مصر بالمركز الرابع بين أكبر الاقتصادات المحلية في التدفقات الخارجة والتي سجلت نحو 300 مليون دولار متراجعة بنحو 19% عنها خلال 2019.

وقال الأونكتاد في تقريره، إن محاولات تعزيز تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر تشمل الاتفاقية الأخيرة لتفعيل صندوق الاستثمار السعودي المصري البالغة قيمته 16 مليار دولار والذي يدرج السياحة والصحة والأدوية والبنية التحتية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية والتعليم والغذاء كقطاعات ذات أولوية.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد موجهًا إلى حد كبير للموارد الطبيعية، مشيرة إلى تعزيز اكتشاف حقل غاز ظهر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هذا النمط، فضلًا عن الإعلان خلال عام 2020، عن تطوير مشروع بلطيم جنوب غرب البحري ومشروع حقل القطامية والمرحلة الثالثة من مشروع كاموس شمال سيناء كأولويات.