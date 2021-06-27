وزيرة الصحة: مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا

أ ش أ – أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن دعم القطاع الصحي واجب وطني على المؤسسات كافة.

وقال الدكتور أحمد الطيب إن الأزهر لن يدخر جهدا في توفير كل الدعم لهذا القطاع الهام للقيام بدوره على أكمل وجه في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المستعصية وتقديم الخدمات الطبية المطورة لجميع المواطنين.

وأضاف الإمام الأكبر خلال استقباله بمشيخة الأزهر، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن أهمية القطاع الصحي قد برزت خلال الفترة الماضية، باعتباره القطاع الذي احتل الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف القضاء عليها والتقليل من آثارها، بجانب تنظيم الحملات التوعوية لطرق الوقاية منها وكبح تفشيها.

من جهتها، أشادت وزيرة الصحة بالدعم الدائم والمتواصل الذي يقدمه الإمام الأكبر لما تقوم به وزارة الصحة من جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في الوقت الحالي، مع العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى إعداد خطة لتوفير العلاج للكثير من الأمراض المستعصية الأخرى، ومنها مرض “ضمور العضلات الشوكي” والذي يعد علاجه هو الأغلى في العالم، معربة عن أملها في أن يكون للأزهر الشريف دور في دعم وتخفيف أعباء العلاج من هذا المرض عن كاهل المواطنين مع وضع نظام يضمن استمرار ذلك.