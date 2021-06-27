أول صندوق بيتكوين في الخليج يعتزم جمع 200 مليون دولار إضافية

العربية دوت نت – أعلنت “ناسداك دبي”، قبل أيام، إدراج أول صندوق Bitcoin Fund الكندي التابع لشركة 3iQ، كأول صندوق للعملات المشفرة يتم إدراجه في بورصات الخليج.

ويستثمر الصندوق في مراكز طويلة الأجل في البيتكوين، كبديل أكثر أمانًا عن المضاربات القصيرة الأجل في العملة المشفرة.

الجدير بالذكر أن الصندوق مدرج أيضا في بورصة تورنتو. وشركة 3iQ هي أكبر مدير لصناديق استثمار الأصول الرقمية في كندا، حيث تدير أصولا تزيد على 2.5 مليار دولار كندي.

وقال عبد الهادي السعدي الرئيس التنفيذي لـ BHM Capital إن الصندوق يوفر حماية للمستثمرين من الأخطار المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن هذا “أول صندوق منظم في العالم يتم إدراجة في العالم في سوق منظمة. معظم المستثمرين الحاليين الذين استثمروا في العملات المشفرة يواجهون مشاكل في تحويل الأموال.. هناك حالات عديدة يتم فيها اختفاء أموال طائلة عبر عمليات النصب” في هذا المجال.

وأشار إلى أن شركته تعمل كموفر للسيولة للصندوق في ناسداك دبي، ووظيفته أن يوفر سيولة للمشتري والبائع في حال كانت التداولات محدودة، مؤكدا أن موفر السيولة يعطي طمأنينة للمستثمر فيما يتعلق بإمكانية الدخول والخروج من السوق.

وأوضح أنه خلال أسبوع إلى 10 أيام سيقوم القائمون على الصندوق بعمل إصدار ثان لجمع تمويل مستهدف بحدود 200 مليون دولار.

وتابع: “نتوقع خلال الفترة أن يتم إدراج ما بين 150 إلى 200 مليون دولار جديدة في سوق ناسداك”.

وأشار إلى أن هناك مشاورات مع صندوق ناسداك في الفترة الحالية لزيادة عدد ساعات التداول على وثائق الصندوق بحيث تكون متقاربة مع الأسواق الخارجية.