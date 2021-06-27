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دوت الخليج – أصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس المقبل، 1 يوليو، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن ذلك يأتي في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري في هذا الخصوص.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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