القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

دوت الخليج – أصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس المقبل، 1 يوليو، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن ذلك يأتي في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.