وزير النقل: المواطن سيحصل على خدمة مميزة وآمنة مقابل دفع ثمن التذكرة

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أ ش أ – أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن المواطن سيحصل على خدمة مميزة وآمنة في السكك الحديدية مقابل دفع ثمن التذكرة.
وشدد وزير النقل، خلال حوار خاص مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد مساء اليوم، على أن المتهاون في عمله سيعرض للجزاء، مبينا أنه يتابع سير العمل في منظومة السكك الحديدية بشكل دوري ومفاجئ.
وأشار إلى أن السكة الحديد تنقل ما يقرب من 2.5 إلى 3 ملايين راكب يوميا منهم مليون راكب يستخدمون القطار دون تذكرة ونصف مليون باشتراكات.
وقال إنه تم عمل إجراءات من أجل تسهيل الحصول على التذاكر، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك إجراءات على شبابيك السكة الحديد للوقاية من فيروس كورونا.
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