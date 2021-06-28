جنوب إفريقيا تشدد قيود احتواء كورونا إثر انتشار سلالة دلتا

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– أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن بلاده ستشدد قيود منع انتشار فيروس كورونا المستجد لـ14 يوما بعد أن فشلت إجراءات الاحتواء الحالية في منع زيادة الإصابات.
وقال رامافوزا في خطاب للشعب: “القيود الإضافية ضرورية … سنضع هذه القيود الإضافية خلال الأيام الـ 14 المقبلة”.
وبموجب الإجراءات المعلنة، سيتم حظر جميع التجمعات، وسيكون هناك حظر تجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4 صباحا، كما سيتم حظر بيع الكحول.
وحذر الرئيس من أن الانتشار السريع لمتغير دلتا “أمر خطير للغاية”، لافتا إلى أن بلاده استلمت 1.4 مليون جرعة من لقاح “فايزر” عبر مبادرة “كوفاكس”.
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