مال وأعمال

أسعار النفط تستقر وسط توقعات بزيادة طفيفة في إنتاج أوبك+

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العربية نت _ استقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين قبل اجتماع “أوبك+”، حيث من المتوقع أن يعلن التحالف عن زيادات في المعروض لن تكون كافية لمواكبة تعافي الطلب العالمي.

وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بالقرب من 74 دولارًا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة بنسبة 1% يوم الجمعة، فيما برنت مستقر عند 76 دولاراً للبرميل.

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ومن المتوقع أن يعزز التحالف، الذي يجتمع يوم الخميس، الإنتاج بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج”. ومع ذلك، هذا بالكاد يمثل ربع عجز المعروض العالمي الذي تتوقعه “أوبك+” خلال ذلك الشهر.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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