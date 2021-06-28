بيت الخبرة القابضة تقلص حصتها في الشمس للإسكان لصالح تكنوليس

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رنا ممدوح _ قلصت شركة بيت الخبرة القابضة- كامار حصتها في رأسمال الشمس للإسكان والتعمير من 5.288% إلى 3.745%، لصالح بيت الخبرة للتأجير التمويلي- تكنوليس.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت الخبرة القابضة قامت ببيع 2.8 مليون سهم من أسهم الشمس للإسكان مقابل 14.616 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر السهم الواحد الواحد 5.22 جنيه، وقامت بايوينرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وارتفعت حصة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس في الشمس للإسكان بعد تنفيذ الصفقة إلى 1.598% بدلا من 0.055%.
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