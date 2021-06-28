مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.18% وEGX70 يصعد مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18% ليتداول عند مستوى 10286 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.06%، مقابل تراجع EGX100 بنسبة 0.07%.

وسجلت أحجام التداولات 139.125 مليون جنيه على 154 شركة من خلال 4.394 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 53 شركة مقابل تراجع 30 بينما لم تتغير أسعار 71.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.673 مليون جنيه، منها 2.641 مليون جنيه للمؤسسات، و32.150 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.793 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 17.608 مليون جنيه، مقابل 15.815 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 879.741 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 2.422 مليون جنيه، مقابل 1.542 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 50.68 55.74 9.98 مصر بني سويف للأسمنت 17.93 19.56 9.09 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 27.65 29.94 8.28 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 26.34 28.12 6.76 المنصورة للدواجن 23.49 24.99 6.39

الأسهم الأكثر انخفاضا