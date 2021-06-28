توقيع عقد تصنيع أول أوتوبيس كهربائي مصري بين الإنتاج الحربي وMCV

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن انتاج أول اتوبيس كهربائي مصري بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومصنع MCV يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة للمركبات التقليدية بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراري.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات الهادفة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بالسوق المصري والتي تمثل توجهاً عالمياً خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال الوزيرة في فعاليات مراسم توقيع عقد إنتاج وتصنيع أول أوتوبيس كهربائي مصري بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلة في مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV ، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة . وقالت الوزيرة أن المركبات الكهربائية تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة تشمل انخفاض تكلفة الوقود وعمليات الصيانة وهو ما يؤهلها للحصول على حصة سوقية كبيرة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى ان البدء فى عملية الانتاج يؤهل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير هذه النوعية من السيارات للاسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية واشادت جامع بالدور الهام لوزارة الانتاج الحربي فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الحكومة المصرية للتوسع في تصنيع المركبات الكهربائية في مصر وذلك في اطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مطلع العام الجاري، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.