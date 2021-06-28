نيو جينيريشن للتطوير تحقق 500 مليون جنيه مبيعات بمشروع بوتانيكا بالعاصمة الإدارية

حققت شركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه بمشروع “بوتانيكا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال شهر ونصف الشهر فقط من إطلاق المشروع.

وفي بيان للشركة، قال أحمد سليم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجينيريشن للتطوير العقاري، إن المشروع يقام على مساحة 23 فدانا في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم 1000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بالإضافة إلى مول تجاري ووحدات فندقية كاملة التشطيب.

وأوضح أن شركة نيو جينيرشن عقدت شراكة استراتيجية مع لجنة العاملين بوزارة الخارجية لتنمية وتطوير مشروع «بوتانيكا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المخطط تسويق المشروع على 3 مراحل بيعية.

وتتوقع الشركة الانتهاء من تسويق المشروع في وقت قياسي نظرا لما يتميز به المشروع من إقبال قوي خلال المرحلة الأولى.

ولفت إلى أنه رغم قوة المنافسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يكون العميل مستفيدا رئيسيا منها، إلا أن العميل أصبح قادرا على التمييز بين المشروعات المطروحة والعروض المقدمة والاختيار من بينها وفقا لما يتناسب مع احتياجاته في الوحدة والمشروع بالكامل ووفقا لقدرته الشرائية.

وأكد أنه مع افتتاح المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة يساهم بقوة في تنشيط مبيعات كافة الشركات العقارية المنفذة لمشروعات بالعاصمة نظرًا لوجود حياة تتطلب توفير وحدات سكنية وخدمات متنوعة للمتواجدين بها، كما أنه يساهم في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للمشروع في المرحلة المقبلة.