دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بوحدات القطاع المصرفي يوم الخميس المقبل الموافق أول يوليو 2021 ، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو. وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن البنوك تستأنف العمل بوحداتها صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: الخميس إجازة بالقطاع المصرفي بمناسبة ذكرى 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.