مبيعات المؤسسات تتراجع بالبورصة 0.3% وأحجام التداولات تتجاوز 1.4 مليار جنيه

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمؤسسات.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، وأغلق عند مستوى 10273 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا انخفاضا بنسبة 0.73%، وأغلق عند مستوى 51.75 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.78% و 0.73% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.409.148 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 52.919 ألف جنيه.

وتراجعت الأسعار 108 شركة مقابل ارتفاع 56 بينما لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي 19.184 مليون جنيه، منها 19.054 مليون جنيه للمؤسسات، و129.434 ألف للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 3.154 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 50.966 مليون جنيه، مقابل 47.812 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.339 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 24.248 مليون جنيه، مقابل 1.909 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 89.36% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 4.97% والعرب على 5.67% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على23.48% من تعاملات اليوم مقابل 76.51% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 50.68 55.74 9.98 العربية لاستصلاح الاراضي 29.69 32.65 9.97 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 27.65 30.16 8.28 الشمس للاسكان والتعمير 5.27 5.63 6.76 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 83.79 89.16 6.39

الأسهم الأكثر انخفاضا