مال وأعمال

تسعير بالغ الانخفاص لليرة اللبنانية أمام الدولار في اعتمادات استيراد الوقود

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وكالات – أعلن مصرف لبنان المركزي أنه ابتداء من اليوم 28 يونيو 2021 سيبيع الدولار الأمريكي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد جميع أنواع المحروقات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات.

ونص بيان لمصرف لبنان المركزي على ان تسدد هذه المصارف قيمة الاعتمادات 100% بالليرة اللبنانية.

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وكان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، قد أعلن يوم الخميس 3 يونيو، أن المصارف ستعمل بموجب التعميم رقم 151، بشأن سعر صرف الدولار، وذلك بعد القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة قبل أيام، بوقف تنفيذ التعميم، الذي يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية، وذلك بعد طلب تقدم به المحامين: باسكال ضاهر، وجيسيكا القصيفي، وشربل شبير للمجلس.

ويشهد لبنان مخاض أزمة مالية عميقة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث، وبدأت سلع أساسية مثل الأدوية والوقود في النفاد مع توقف التمويل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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