مال وأعمال

مصر وجنوب إفريقيا تتفقان على تنظيم زيارات ترويجية لفرص الاستثمار في البلدين

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دوت الخليج – التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية في دولة جنوب إفريقيا، باتريشيا دي ليل، بحضور نتسيكي ماشيبي، سفير جنوب إفريقيا لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الجنوب إفريقي لتشجيع كل من الشركات المصرية والشركات الجنوب إفريقية على بحث الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

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وأشار إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون مع جنوب إفريقيا من خلال تنظيم عدد من الزيارات الترويجية لرجال الأعمال بالدولتين للتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر وجنوب إفريقيا، فضلاً عن نقل تجربة الهيئة في مجال إقامة مراكز خدمات المستثمرين وما تقدمه من خدمات مختلفة من شأنها التيسير على المستثمرين.

من جانبها، أكدت باتريشيا دي ليل حرص دولتها على زيادة حجم الاستثمارات في مصر، معربة عن ثقتها في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية وما تنفذه الدولة من مشروعات كبرى في هذا المجال.

وأشاد نتسيكي ماشيبي، سفير جنوب إفريقيا في القاهرة، بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدا أن البلدين لديهما فرص كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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