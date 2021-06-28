الكويت تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة اعتبارا من الخميس

سي إن بي سي- أعلنت السلطات الكويتية السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة، اعتبارًا من يوم الخميس 1 يوليو.

وشملت قائمة الدول: (البوسنة والهرسك، وبريطانيا، وإسبانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا، وقيرغيزستان، وألمانيا، واليونان، وسويسرا).