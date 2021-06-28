مال وأعمال

الكويت تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة اعتبارا من الخميس

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سي إن بي سي- أعلنت السلطات الكويتية السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة، اعتبارًا من يوم الخميس 1 يوليو.

وشملت قائمة الدول: (البوسنة والهرسك، وبريطانيا، وإسبانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا، وقيرغيزستان، وألمانيا، واليونان، وسويسرا).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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