الكويت تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة اعتبارا من الخميس

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سي إن بي سي- أعلنت السلطات الكويتية السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى 12 دولة، اعتبارًا من يوم الخميس 1 يوليو.
وشملت قائمة الدول: (البوسنة والهرسك، وبريطانيا، وإسبانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا، وقيرغيزستان، وألمانيا، واليونان، وسويسرا).
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