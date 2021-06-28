- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، أن قرار منح تمويل جديد لمصر في يد السلطات المصرية التي ستحدد نوعية التعاون المستقبلي مع الصندوق.
وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عبر تطبيق زووم، أن هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة المصرية، وأن صندوق النقد مستعد لتقديم التعاون للاقتصاد المصري في الصورة التي تقررها السلطات المصرية.
و أكدت أن التعاون مع الحكومة المصرية ما زال مستمرا بعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل القائم فيما يتعلق بالمشاورات السياسية وبرامج الدعم الفني التي بدأت منذ سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: السلطات المصرية صاحبة قرار تحديد أسلوب التعاون المستقبلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.