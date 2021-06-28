صندوق النقد: السلطات المصرية صاحبة قرار تحديد أسلوب التعاون المستقبلي

دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، أن قرار منح تمويل جديد لمصر في يد السلطات المصرية التي ستحدد نوعية التعاون المستقبلي مع الصندوق.

وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عبر تطبيق زووم، أن هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة المصرية، وأن صندوق النقد مستعد لتقديم التعاون للاقتصاد المصري في الصورة التي تقررها السلطات المصرية.

و أكدت أن التعاون مع الحكومة المصرية ما زال مستمرا بعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل القائم فيما يتعلق بالمشاورات السياسية وبرامج الدعم الفني التي بدأت منذ سنوات.