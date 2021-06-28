السياحة والآثار: نقل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير خلال أسابيع

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دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، اجتماعا مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف؛ لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.
وناقش الاجتماع آخر الإجراءات والتجهيزات الأثرية والهندسية اللازمة لإجراء تجربة محاكاة نهائية لعملية نقل مركب الملك خوفو الأولى من مكانها الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما ناقش الاجتماع آخر تطورات مستجدات العمل الأثري والهندسي بالمتحف وكذلك ملف تقديم وتشغيل الخدمات به.
وكان فريق العمل بالمتحف المصري الكبير قد نجح في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى؛ لضمان وصول المركب بأمان.
وستستخدم عملية النقل العربة الذكية ذات التحكم عن بُعد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.
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