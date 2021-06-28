مال وأعمال

بنك saib يفتتح مركزا جديدا للتثقيف المالي في مول مصر

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دوت الخليج – أعلن بنك saib، عن افتتاح “saib Cube” في مول مصر وهو ثالث مراكز التثقيف المالي التي افتتحها البنك، بهدف تقديم تجربة مصرفية “وفقا لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة”.

وبحسب بيان صادر عن البنك، اليوم الإثنين، تمنح مراكز التثقيف المالي لعملاء البنك الفرصة لإجراء جميع المعاملات البنكية دون الحاجة للاعتماد على موظفي خدمة عملاء.

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ويعتبر saib Cube امتدادا لتوسع البنك في الخدمات الإلكترونية وهو إحدى أدوات نشر الثقافة المالية، ويهدف إلى نشر الثقافة المالية بين جميع شرائح المجتمع من خلال توفير خدمات إلكترونية في أماكن تجمعات العملاء مثل المراكز التجارية الكبرى والنوادي ومحطات الوقود، حسبما أورد البيان.

يذكر أن بنك سايب افتتح أول مركز للتثقيف المالي saib cube في مول العرب بداية العام الحالي، ويستهدف البنك افتتاح مراكز أخرى خلال العام الحالي.

ويأتي ذلك في إطار خطة التطور الرقمي التي ينتهجها البنك مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي وتدعيما لخطط البنك المركزى للشمول المالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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