- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – حددت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، تحديين أساسيين في مواجهة الاقتصاد المصري رغم المضي في الاتجاه الصحيح نحو بلوغ التعافي.
وأوضحت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل عبر تطبيق زووم، أن الخطر الأول يتعلق بمستقبل التعامل مع جائحة كورونا، وتحديدا فيما يتعلق بوتيرة اللقاحات وانعكاساتها على إيرادات السياحة التي ستعتمد في الأساس على سرعة عودة السياحة الخارجية.
وأضافت أن الخطر الثاني يتعلق بارتفاع الدين العام وكبر حجم الاحتياجات التمويلية الكلية بما يجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية على صعيد اتجاهات أسواق المال والاحتياجات التمويلية العالمية ووضع الأسواق الناشئة.
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن أفضل السبل لتخفيف حدة هذه المخاطر يكمن في استمرارية وضع سياسيات تتسم بالحكمة والتوازن.
وقالت آلار إن السياسات قصيرة الأجل التي نفذتها السلطات المصرية استهدفت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك دعم التعافي “ونرى أن هذه السياسات مناسبة للغاية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: تحديان في مواجهة الاقتصاد المصري.. وسياسات الحكومة قصيرة الأجل مناسبة للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.