صندوق النقد: الدين الخارجي لمصر معتدل والاحتياطيات الدولية ستبقى في مستوى مناسب

دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن مستوى الدين الخارجي متوقع أن يصل إلى 36% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، وإن هذه النسبة تعد معتدلة مقارنة بالأسواق النامية الأخرى وفقا لأداة تقييم القدرة على تحمل الدين الخارجي.

وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم عبر تطبيق زووم، إلى أنه رغم ارتفاع نسبة الدين إلا أن صندوق النقد يتوقع أن تتحول هذه النسبة للانخفاض، مؤكدة أن مصر قادرة على سداد مل التزاماتها المستقبلية.

وأشارت إلى أن إصدارات الدين الخارجي التي طرحتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة اتسمت بمعدل فائدة مناسب وآجال استحقاق طويلة ما ساعد في تقليل المخاطر.

وقالت: “نتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستوى مناسب، وهذا ضمن العوامل الوقائية ونحن نمضي قدما”.