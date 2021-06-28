صندوق النقد يوصي بالحد التدريجي لدور الدولة في الاقتصاد المصري

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دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن التوصية المقدمة للحكومة المصرية بزيادة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد تمثلت في الحد التدريجي من دور الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدرات النمو الكامنة به.
وأوضحت آلار، في ردها على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، أن التقييم العام للأوضاع يشير إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم على مستوى تخصيص الموارد، حتى يتمكن القطاع الخاص من التطور بصورة أقوى بما يؤثر ايجابا في تقوية مصادر النمو لتكون أكثر احتوائية واتساعا.
وأضافت: “نرى أن أحد خصائص الاقتصاد المصري يتمثل في أن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مازال رئيسيا ومهما، وفي بعض الأحيان تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة بمزايا تفوق نظرائها من القطاع الخاص لذلك أوصى الصندوق بالحد التدريجي من ذلك”.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية يتضمن برنامجا موجها للقطاع الخاص.
ولفتت آلار إلى أن ملكية المشروعات والشركات من أبرز العناصر للتعرف على الدور الذي ستلعبه الدولة مستقبلا وكذلك إجراءات تحسين المنافسة بين الشركات بالقطاعين العام والخاص لضمان تحقيق المساواه بينهما.
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