قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. النص الكامل

دوت الخليج – اعتمد مجلس الوزراء قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اضعط للاطلاع على تفاصيل القرار وجاء القرار رقم 21 لسنة 2021، والممهور بتوقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ثلاثة أبواب تحدد إجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

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