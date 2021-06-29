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صندوق النقد: لا شروط في البرنامج المصري تخص ملف الطروحات الحكومية

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دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إنه لا توجد شروط متفق عليها مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة.

و أضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أن الطروحات العامة الأولية تخضع لظروف السوق، ومن ثمَّ يصعب توقعها وتحديد شروط تتعلق بتنفيذها.

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وقالت: “في سياق حوارنا المستمر مع الحكومة المصرية وعملية تبادل الرؤى، تمت مناقشة زيادة حصة القطاع الخاص ودور الدولة في تنفيذ ذلك، وذكرت السلطات المصرية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتماشى مع برنامج الطرح العام للشركات”.

وأشارت إلى أنه في سياق برنامجي التمويل مع مصر منذ عام 2016 حتى انتهاء المراجعة الثانية والأخيرة ليرنامج الاستعداد الائتماني في 23 يونيو الجاري، نشرت القوائم المالية للشركات المملوكة للدولة مما يمثل تطورا إيجابيا يتعلق بزيادة الشفافية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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