مال وأعمال

الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر إلى عدة دول بينها الإمارات

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وكالات – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين إن الولايات المتحدة رفعت مستوى التحذير من السفر المتعلق بفيروس كورونا إلى الإمارات “للمستوى الرابع الذي يقضي بعدم السفر”.

وقالت الوزارة في بيان إنها رفعت أيضا التحذير من السفر إلى ليبيريا وموزامبيق وأوغندا وزامبيا إلى المستوى الرابع أيضا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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