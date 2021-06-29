عاجل.. الأهرام: القبض على رجل الأعمال حسن راتب

بوابة الأهرام – ألقي القبض على حسن راتب تنفيذًا لقرار النيابة العامة، بشأن “تمويله ماديًا لعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار”.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام حسن راتب بعمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.