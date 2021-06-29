وزير الإسكان: جار تنفيذ 5952 وحدة بمشروع JANNA بمدينة الشيخ زايد بنسب إنجاز متقدمة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع JANNA بالمرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الشيخ زايد، بنسب إنجاز متقدمة.

ولفت إلى أنه تم طرح ما يقرب من ألفي وحدة سكنية بالمشروع على 4 مراحل، وسيتم طرح الوحدات المتبقية تباعاً، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو توفير مشروعات إسكان تلبي احتياجات شرائح الدخل المختلفة.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ 4032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى 80 %، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبدء فى أعمال تنسيق الموقع.

أضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع JANNA المرحلة الثالثة بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 جنوب محور الضبعة، جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية بالمشروع ووصلت نسب الإنجاز إلى 65%، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة والمباني، وجارٍ البدء في أعمال تشطيبات الواجهات والتشطيبات الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع JANNA بإجمالي 912 وحدة سكنية، ويتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع السكان الذين استلموا وحداتهم لسماع مقترحاتهم، كما تم تكثيف الزراعات الداخلية بالمشروع وإضافة ساحة انتظار سيارات، بالإضافة إلى إنشاء رامبات لمداخل العمارات لأصحاب الهمم، وتم الانتهاء أيضا من المسجد الخاص بالمشروع وتشغيله.