الترا ويلفير ذراع ADQ تقتنص موافقة الرقابة المالية على نشر عرض شراء أمون للأدوية

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الترا ويلفير، ذراع ADQ القابضة، للاستحواذ على عدد 272.114 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال أمون للأدوية، بسعر 37.806 جنيه للسهم.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الموافقة تأتى استنادا على أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنى 1992.

ويقوم بدور المستشار المالي المستقل لمقدم العرض وفقا للإفصاح المرفق بموافقة الهيئة شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، وتقوم شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بدور سمسار مقدم العرض.

ويتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني لمقدم العرض.

ويلتزم مقدم العرض بالآتي :-

– شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع استجابة لعرض الشراء الماثل مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدني لتنفيذ عرض الشراء51%.

– شراء أيه أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجيب لعرض الشراء الماثل بذات سعر عرض الشراء وذلك خلال الستة أشهر التالية على تاريخ تنفيذ عرض الشراء على أسهم المساهم الرئيسي والمساهمين المرتبطين به واسهم الأقلية وذلك في حالة اخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء الماثل في بيع أسهمه.

– إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– إخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

– الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان العرض.

– الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

– الإلتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

– الكتابة إلى البورصة المصرية لابلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجوار تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346،347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.

يذكر أن شركة الترا ويليفير مملوكة بالكامل لشركة ADQ القابضة الإماراتية.