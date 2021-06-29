مخاوف سلالة كورونا الجديدة تهبط بأسعار النفط 0.4%

– انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الثلاثاء بفعل مخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب على الوقود مع تسبب تفشي السلاسة دلتا الأشد عدوى من كورونا في فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت اثنين بالمئة يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل، لتواصل خسارة 1.5 بالمئة تكبدتها يوم الاثنين.

ويأتي ارتفاع الحالات المصابة بسلالة دلتا كورونا الجديدة في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يونيو لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات.

وتظهر توقعات أوبك للطلب أنه في الربع الأخير من العام سينخفض المعروض العالمي من النفط عن الطلب بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، مما يمنح المنتجين بعض المجال للاتفاق على زيادة الإنتاج.

ويقول محللون إن أوبك سترفع الإمدادات في أغسطس إذ تشهد السوق شحا بفعل نمو قوي على طلب الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام.

وفرضت إسبانيا والبرتغال، الوجهتين المفضلتين لقضاء العطلات الصيفية لدى الأوروبيين، قيودا جديدة على البريطانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، بينما يواجه 80 بالمئة من الأستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.