عمومية بنك كريدي أجريكول مصر توافق على زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر المنعقدة اليوم، على زيادة رأس المال من 1.243.668 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.756.332 مليار جنيه وذلك باصدار أسهم مجانية. وتضمنت قرارات العمومية وفقا لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة على النحو التالي:- – تحويل مبلغ 3.627.934 مليار جنيه من الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رأس المال. – تحويل مبلغ 65.213 مليون جنيه من الاحتياطي الخاص لتمويل زيادة رأس المال. – تحويل مبلغ 63.183 مليون جنيه من الاحتياطي الرأسمالي لتمويل زيادة رأس المال. واعتمدت الجمعية العامة أيضا التعديلات التي تمت في مجلس إدارة البنك بتعيين الدكتورة سميحة فوزي عضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لتحل محل الدكتورة مني البرادعي، وذلك لحين انتهاء مدة المجلس طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.

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