دوت الخليج _ نشر الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، في صفحته على فيس بوك، خبر وفاة رجل الأعمال الكبير أنسي ساويرس. والد رجال الأعمال نجيب وناصف وسميح ساويرس. وتتقدم جريدة دوت الخليج بخالص العزاء لأسرة الراحل وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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