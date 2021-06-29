مال وأعمال

جيه.بي مورجان يؤسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي العالمي

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– ذكر بيان اليوم الثلاثاء، أن جيه.بي مورجان أسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي المالي العالمي.

والبنك حاضر في الإمارات منذ عشرة أعوام من خلال مكتب تمثيل لكنه أسس كيانا قانونيا جديدا تحت اسم جيه.بي مورجان الشرق الأوسط بترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

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وقال البنك الأمريكي إن هذا سيتيح له تقديم مجموعة أكبر من منتجات وخدمات جيه.بي مورجان للعملاء في أبوظبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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