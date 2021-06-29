الرقابة المالية: تعديل كافة القوانين الخاصة بأنشطة الهيئة كأكبر حزمة قوانين خلال 4 سنوات

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إسلام جابر _ عقدت هيئة الرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021).
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن كل القوانين الخاصة بأنشطة الهيئة تم إجراء تعديلات عليها، كأكبر حزمة قوانين خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد لعقد مؤتمر للإعلان عن رؤية الهيئة لعام 2025 خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف عمران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن ملف تمكين المرأه من ضمن الملفات التي عملت عليها الهيئة، فمن بين 3.3 مليون مستفيد هناك أكثر من 2 مليون مستفيد من السيدات، مؤكدا أن 25% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من السيدات، و50% من أخر تعيينات أجرتها الهيئة كانت من السيدات.
مصر ترتقي في ترتيب تقرير ممارسة الأعمال من 135 إلى 57 منذ 2015 وحتى الآن
وأكد أن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال كان 135 خلال عام 2015، ليصبح ترتيبنا رقم 57 الآن، لافتا إلى ارتفاع أرقام التمويل العقاري في مصر للعام المالي الجاري إلى 1.9 مليار مقابل 300 مليون العام المالي الماضي.
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