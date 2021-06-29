رئيس هيئة الرقابة المالية يتوقع طرح 2-3 شركات حكومية في البورصة الربع الأخير

– قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تبدأ الحكومة برنامج طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم “نتوقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر وحتى ديسمبر”.