عمران: إصدارات سندات التوريق بلغت حوالي 56 مليار جنيه خلال 3 سنوات منهم 25 مليار خلال 2020 فقط

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إسلام جابر _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البلاد مرت بتحديات صعبة خاصة خلال عام 2020، إلا أن سوق المال في مصر شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، في قيمة الأوراق المالية، والمصدرة بالسوق الأولي “إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال”، بلغ ما يزيد عن نصف تريليون جنيه ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، تصل إلى 714 مليار جنيه.
وأضاف عمران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أن إصدارات سندات التوريق بلغت حوالي 56 مليار جنيه خلال 3 سنوات، منهم 25 مليار خلال 2020 فقط، كأعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري، موضحا أن صافي الاستثمارات بنشاط التأمين ارتفع إلى 108 مليار جنيه في 2020 مقابل 86 مليار جنيه خلال 2017، بزيادة بلغت 26%.
وأكد أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 83 مليار جنيه في 2020 مقابل 61 في 2017، بزيادة 36%، مشيرا إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 مقابل 1.5 مليار جنيه في 2017.
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