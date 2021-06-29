2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط مايو الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و751 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار، الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر مايو الماضي.

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 447 مليونًا و363 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و692 مليونًا و641 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و154 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و809 ملايين و876 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 16 مليونًا و996 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو ٢مليار و178 مليونًا و753 ألف جنيه.