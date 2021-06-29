خسائر البورصة ترتفع إلى 1.7% منتصف التعاملات.. وسهم CIB يفقد 2.03%

رنا ممدوح _ عمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم. وهوى المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7%، ليتداول عند مستوى 10099 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا 2.03%، ليتداول عند مستوى 50.72 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.77% و 1.78% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 649.991 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 22.392 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 125 شركة مقابل ارتفاع 23 بينما لم تتغير أسعار 38. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 16.436 مليون جنيه، منها 16.258 مليون جنيه للمؤسسات، و178.052 ألف جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 15.432 مليون جنيه، منها 8.471 مليون جنيه للأفراد، و6.960 مليون جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 31.869 مليون جنيه، منها 28.036 مليون جنيه للمؤسسات، و3.832 مليون جنيه للأفراد. الأسهم الأكبر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير 55.74 61.14 9.69 العربية لاستصلاح الاراضي 32.65 35.46 8.61 العربية للصناعات الهندسية 1.684 1.814 7.72 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 46.04 49.51 7.54 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو 30.16 32.04 6.23 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أسمنت سيناء 6.15 5.56 9.59 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.48 2.28 8.06 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 13.9 12.8 7.91 المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 16.51 15.21 7.87 المنصورة للدواجن 23.62 21.84 7.54

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