أوراسكوم المالية تقلص حصتها في بلتون إلى 61.24%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة أوراسكوم المالية القابضة حصتها في رأسمال بلتون المالية القابضة من 68% إلى 61.24%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أوراسكوم المالية باعت عدد 21.864 مليون سهم من أسهم بلتون مقابل 50.179 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 2.295 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن أوراسكوم للاستثمار نقلت حصصها في كونتكت المالية القابضة ( ثروة سابقا) وبلتون إلى أوراسكوم المالية في 11 فبراير الماضي، بعد التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين.
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