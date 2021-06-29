البورصة تتراجع 1.47% ختام التعاملات.. و35 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.47%، وأغلق عند مستوى 10123 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.80%، وأغلق عند مستوى 50.82 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.34% و 1.41% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.232.446 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 44.244 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 128 شركة مقابل ارتفاع 35 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 64.906 مليون جنيه، منها 64.851 مليون جنيه للمؤسسات، و54.897 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 58.028 مليون جنيه، منها 43.544 مليون جنيه للمؤسسات، و14.484 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 6.877 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 9.273 مليون جنيه، مقابل 2.395 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 84.98% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 7.29% والعرب على 7.73% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على24.62% من تعاملات اليوم مقابل 75.37% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 55.74 61.15 9.71 العربية لاستصلاح الاراضي 32.65 35.54 8.85 مستشفي النزهة الدولي 9.53 10.34 8.50 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 46.04 49.92 8.43 العربية للصناعات الهندسية 1.684 1.824 8.31

الأسهم الأكثر انخفاضا